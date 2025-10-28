Кремль відкинув пропозицію Трампа про перемир’я: ISW проаналізував заяви росіян

Війна

Російські високопосадовці продовжують відмовлятися від запропонованого Дональдом Трампом перемир’я. У Путіна наголошують, що залишаються вірними початковим цілям війни проти України.

Про це повідомляє ISW.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відкинув ідею припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, запропоновану Трампом. Водночас він погодився з його заявою на серпневому саміті США та Росії на Алясці про необхідність не просто зупинити бойові дії, а укласти повноцінну угоду про завершення війни.

За словами Лаврова, європейські лідери нібито підтримують негайне перемир’я «без передумов», щоб Україна могла «переозброїтися і знову атакувати». Схожі тези озвучив і депутат Держдуми Олексій Чепа, заявивши, що пауза у бойових діях дозволить Україні «перепочити» перед новим наступом на РФ. Він додав, що Москва погодиться на перемир’я лише за умови припинення постачання зброї Заходом і відведення українських військ із Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей — тобто повторив головні вимоги Кремля, які фактично означають капітуляцію України.

«Кремлівські заяви вкотре демонструють, що Росія не відмовляється від своїх територіальних претензій і навіть виходить за межі чотирьох незаконно анексованих областей. Лавров наголосив, що РФ „визнає незалежність України“, але контроль над Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями нібито закріплений у російській конституції», — йдеться у звіті.

Він знову послався на фейкові «референдуми» 2014-го та 2022 року, називаючи їх доказом того, що «більшість населення» буцімто проголосувала за приєднання до Росії. Лавров також заявив, що російськомовні мешканці цих регіонів зазнавали «утисків» з боку України, а жителі окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя «вітали російських солдатів».

За словами глави МЗС РФ, війна ведеться не за території, а за «людей і міста, які вони збудували», зокрема він згадав Одесу, назвавши її «російським містом часів Катерини ІІ». Подібні заяви підривають навіть ті гіпотетичні російські «пропозиції», у яких Москва нібито готова поступитися частиною півдня України в обмін на повний контроль над Донеччиною.

Окремо про переговорний процес висловився глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв — один із ключових переговорників Кремля. В інтерв’ю CNN 24 жовтня він визнав, що Україна змінила свою позицію й погодилася на можливість припинення вогню вздовж поточної лінії фронту. Проте вже 26 жовтня, виступаючи для російської аудиторії, Дмитрієв запевнив, що Москва «не відступить від своїх цілей» і має намір «повністю захопити» всі чотири області на сході та півдні України.

«Його слова фактично свідчать про те, що саме Росія гальмує мирний процес і прагне змусити США, Україну та Захід прийняти її ультимативні вимоги», — завершили аналітики.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 1 137 850 солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1 060 осіб.

Що ж до втрат у техніці:

