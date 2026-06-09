Кремль відкинув пропозиції Зеленського про мир: що насправді стоїть за відмовою Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль продовжує відхиляти прямі мирні переговори з Україною, незважаючи на нещодавні неодноразові пропозиції Києва.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що днями прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фредеріх Мерц опублікували спільну заяву з українським лідером Володимиром Зеленським. У ній запропонували умови для справедливого та тривалого миру, включаючи негайне припинення вогню, відновлення переговорів та заморожування поточної лінії фронту як відправну точку для переговорів.

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Президент України підтвердив в інтерв’ю Sky News, що нещодавно зустрівся в Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем, який виступав посередником «фюрера» Володимира Путіна, щоб передати йому готовність заморозити лінію фронту вздовж поточної лінії зіткнення та відновити мирні переговори. Зокрема, шляхом прямих переговорів з диктатором-президентом країни-агресорки.

Окрім того, Зеленський опублікував відкритого листа до Путіна після зустрічі з Абрамовичем, у якому запропонував зустріч на рівні лідерів. Згодом кремлівський «фюрер» відхилив пропозицію щодо прямих переговорів.

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив відданість Кремля «домовленостям», яких Сполучені Штати Америки та Російська Федерація нібито досягли на саміті на Алясці у серпні 2025-го.

Аналітики ISW наголошують, що Москва використовує відсутність публічно доступної інформації про нібито укладені домовленості, щоб хибно зобразити Москву як охочого переговірника.

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Своєю чергою, голова Комітету Державної думи з питань оборони Андрій Картаполов і член Комітету Думи з питань оборони Віктор Соболєв відхилили спільну українсько-європейську заяву від 8 червня. Вони зухвало заявили, що ці пропозиції є «неприйнятними» для Кремля. Адже Росія може досягти своїх воєнних цілей, лише «досягнувши західних кордонів України».

Кремль відхиляє мир — останні новини

Речник Кремля Дмитро Пєсков виключив можливість переговорів про мир, мовляв, вони зараз неможливі. Він звинуватив Київ у начебто терористичних діях та свідомому гальмуванні мирного процесу.

Водночас у Кремлі в істериці вибухнули новими заявами. Зокрема, очільниця Ради Федерацій Валентина Матвієнко зухвало заявила, мовляв, країна-агресорка змінювати курс не планує., а тому «ні на йоту не відходить від своїх позицій, буде добиватися своїх цілей або на переговорах, або шляхом „сво“.

Раніше аналітики Інституту наголошували на тому, що Путін зробив ставку на тривалу війну, попри те, що труднощі Москви зростають і на полі бою, і всередині країни. Диктатор Росії відхилив пропозицію Зеленського провести переговори про припинення війни, а також вкотре підтвердив зобов’язання Кремля досягти цілей військовим шляхом.

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Дата публікації 22:10, 07.06.26 Кількість переглядів 32 Путін в шоці! Угорщина його кинула! А тут і Вірменія тікає від Кремля до НАТО!

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