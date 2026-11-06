Кремль відправив Дмитрієва до Меланії Трамп не просто так: що Росія хоче отримати від США

Кирило Дмитрієв і Меланія Трамп. / © Associated Press

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Кремль намагається використати гуманітарні проблеми, які сам створює на тимчасово окупованих територіях України, щоб налагодити відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зауважимо, 5 листопада у Білому домі перша леді США Меланія Трамп приймала українських і російських представників. Зустріч відбулася на тлі заяв про успішне дотримання нещодавнього обмеженого режиму припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині.

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У церемонії взяли участь уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і народний депутат Давид Арахамія. Серед присутніх також були генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова, яка перебуває під санкціями США. За наявними даними, вона безпосередньо причетна до викрадення щонайменше однієї української дитини.

Кирило Дмитрієв порівняв домовленість про припинення вогню в Олешках із попередніми зусиллями Меланії Трамп щодо повернення українських дітей, депортованих до Росії. Представник Кремля зухвало наголошував на «гуманітарному успіху» перемир’я. Водночас, зауважують в ISW, замовчуючи той факт, саме окупація призвели до гуманітарної кризи в Олешках. За її виникнення повністю відповідає Росія.

«Коментарі Дмитрієва узгоджуються з попередніми спробами РФ використати обмежену гуманітарну співпрацю — щодо таких криз, як в Олешках чи повернення насильно депортованих українських дітей, щоб змусити адміністрацію Трампа зайняти більш сприятливу позицію щодо Кремля і домогтися поступок від США майбутніх переговорах», — йдеться у звіті.

Аналітики також наголошують, що спроби кремлівських чиновників зобразити «фюрера» Володимира Путіна як охочого переговірника з гуманітарними нахилами відбулися після низки ударів Росії по цивільному населенню України протягом останніх місяці. Зокрема, одна із смертельних атак — удар по вокзалу у Дніпрі, який вбив 15 осіб, стався саме під час дії Олешківського перемир’я.

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Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп провела у Білому домі зустріч із представниками України і Росії. Зокрема, заявила, що досягти припинення вогню в окупованих Олешках вдалося завдяки взаємодії обох лідерів — президента Володимира Зеленського і «фюрера» Володимира Путіна. Вона наголосила на важливості цієї взаємодії для подальшого діалогу.

Під час зустрічі першій леді вручили орден княгині Ольги I ступеня. Про нагородження стало відомо 4 листопада: Володимир Зеленський відзначив її за особистий внесок у гуманітарну підтримку України та допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

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