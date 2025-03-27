Кремль використовує тему безпеки на ЗАЕС для зриву мирних переговорів - ISW

Офіційні російські особи нещодавно відкинули пропозиції Дональда Трампа про використання ЗАЕС спільно з США.

Росія може використовувати наративи про нібито "загрозу" з боку України для Запорізької АЕС, щоб зірвати мирні переговори з Вашингтоном та Києвом, оскільки Кремль хоче видати себе за єдиного безпечного оператора станції.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що офіційні російські особи нещодавно відкинули пропозиції Дональда Трампа про те, що США можуть брати участь в експлуатації окупованої Росією ЗАЕС.

"Кремль регулярно неправдиво видає себе як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, попри те, що поставив під загрозу ЗАЕС після того, як російські війська окупували територію в березні 2022 року", - заявили в ISW.

Експерти додали, що Кремль також регулярно звинувачує Україну в загрозі ЗАЕС і може спробувати посилити ці наративи, щоб зіпсувати поточні американсько-українські переговори.

Раніше повідомлялося, що МЗС Росії зробило цинічну заяву стосовно Запорізької АЕС.

Ми раніше інформували, що у Росії українського працівника Запорізької АЕС надовго відправили до тюрми.

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