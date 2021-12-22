Кремль вирішив змінити свого посла у Білорусі: хто поїде до Мінська

Він також був міністром внутрішніх справ РФ та очільником Держдуми.
Кремль вирішив змінити свого посла у Білорусі та призначити на цю посаду Бориса Гризлова, який є представником Росії у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у МЗС РФ.
Зокрема, пропагандистське видання "РБК" пише, що цю інформацію їм вже підтвердили у російському МЗС. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації на сайті зовнішньополітичного відомства Росії немає.
Варто зазначити, що Борис Гризлов був повноважним представником РФ в ТКГ від 26 грудня 2015 року. Він також є очільником Вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Гризлова вважають людиною з близкого оточення Володимира Путіна.
Нагадаємо, наразі російським послом у Білорусі є Євген Лук'янов.
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