Дональд Трамп / © Associated Press

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Російська влада вела переговори з командою Дональда Трампа ще до проведення виборів у Сполучених Штатах.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Петро Олещук.

«Було багато розмов, що „це все тому, що Байден хотів затягнути Україну в НАТО“, а „завтра ми з вами домовимося, а все буде прекрасно“, „нам головне якось зупинити війну“, „головне нам якось врятувати обличчя“, „ми швидко все заморозимо“ і так далі. І Трамп, очевидно, у все це вірив», — заявив Олещук.

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Він зазначив, що саме тому Трамп так впевнено і чітко говорив, що швидко завершить війну за день, за місяць, за сто днів. Однак потім Трамп зіштовхнувся з реальністю і стало зрозуміло, що ніяких дипломатичних лаврів він не одержить.

Політолог заявив, що Трамп розчарований, що не може швидко завершити війну в Україні, тому він може як запровадити жорсткі санкції проти РФ, так і взагалі вийти із переговорного процесу.

«Знаючи Трампа, наскільки ми можемо його знати, обидва ці варіанти, вони ймовірні. І те, що там Трамп якось може активізуватися в контексті якихось конкретних кроків, як і те, що Трамп може сказати: Та, ви всі там не хочете миру, я на вас образився, займайтеся далі самі своїми проблемами», — зазначив політолог.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наполягає, щоб Україна поступилася територіями Росії в обмін на завершення війни, водночас погрожуючи вийти з домовленостей, якщо процес затягнеться.

Ми раніше інформували, що суперечливі заяви щодо готовності Росії до мирних переговорів і припинення вогню максимально заплутують ситуацію і не дають зрозуміти, а чого насправді хоче Кремль.