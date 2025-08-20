Кремль воює не за Крим чи Донбас: в ISW розкрили справжню мету війни РФ в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Основна мета Росії у війні в України - встановлення політичного контролю над усією державою, а не лише в окупації окремих регіонів. Зокрема, Донбасу.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики проаналізували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, Москва "ніколи не говорила про необхідність захоплення будь-яких територій", зокрема, Криму та Донбасу. Втім, разом з тим він висунув вимоги, які фактично заперечують український суверенітет, серед яких - скасування законів про мову та релігію/

В ISW наголошують, що такі заяви відповідають справжнім цілям Кремля - усунути демократично обраний уряд України й замінити його проросійським, щоб отримати повний політичний контроль над країною.

"Розглядаючи територіальні вимоги Росії окремо від вимог, прихованих за її посиланнями на „корінні причини“, ми не бачимо, що Кремль вважає свої військові вимоги неподільними - Кремль прагне досягти всіх цих цілей і не виявляє жодної готовності йти на компроміси або жертвувати одними з них заради інших, щоб завершити мирний процес", - йдеться у звіті.

Кремль домагається демілітаризації України, заборони на вступ до НАТО та зміни уряду - й готовий реалізувати це як військовими, так і дипломатичними методами.

Зрештою, Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році після восьми років невдалих спроб повернути країну під свій контроль через гібридні військові кампанії, що тривають з 2004 року. Аналогічно Росія прагне посилити контроль над іншими колишніми радянськими державами - як от Литвою, Латвією та Естонією, які є членами НАТО.

Наразі її зусилля щодо встановлення впливу в країнах Балтії зазнали невдачі. Водночас Кремль досяг значно більшого успіху в Білорусі та Грузії і зараз намагається зміцнити свій контроль над Мінськом, щоб повністю зруйнувати уявлення про незалежність Білорусі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ агресорки РФ Сергій Лавров вигадав нову дивну версію вторгнення до України. Він цинічно заявив, мовляв, Кремль ніколи не мав на меті отримати Крим або Донбас. Нібито "головним завданням був захист російських людей" та "забезпечення прав російськомовного населення".

Зауважимо, раніше в ISW заявляти про те, що пропозиція Путіна заборонити вторгнення до України законом не викликає довіри. Аналітики наголошують, що Москва вже двічі порушувала міжнародні зобов’язання щодо ненападу, а сам Путін неодноразово демонстрував, що може змінювати російське законодавство залежно від власних політичних інтересів.