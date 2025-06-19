Кремль втрачає Іран як союзника, але конфлікт грає на руку Путіну: CNN про вигоди для "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

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У відносинах Росії з Близьким Сходом давно існує незначна напруженість. Зараз Москва просто спостерігає, як її союзник Іран різко послаблюється через ізраїльські авіаудари. Втім, водночас Кремль отримує вигоду.

Що втрачає Російська Федерація і чому нестабільність у цьому регіоні дуже вигідна Москві, повідомляє CNN.

Що втрачає РФ

Іран є особливо корисним “стратегічним партнером” для Російської Федерації. Причина не лише у спільних поглядах на зневагу до західних цінностей та впливу. Тегертан постачає російським військовим величезні ескадрильї безпілотників “Шахед”, що дозволяло безперервно бомбардувати Україну.

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Водночас тепер частина виробництва БпЛА давно переїхала до Росії. Втім, наголошує CNN, оскільки українські безпілотники тепер завдають ударів по російських виробничих об'єктах глибоко за лінією фронту, то цих колись надійних іранських постачань зрештою може не вистачати.

Реакція Москви на конфлікт

Існує слабке, але болісне відчуття приниження для Кремля. Москва змушенена стояти осторонь і спостерігати, як ще один її ключовий союзник на Близькому Сході зазнає жорстоких бомбардувань, не маючи змоги або не маючи бажання втрутитися.

“Москва, звичайно, опублікувала різкі заяви, засуджуючи“незаконні” напади Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану та додаючи, що ці удари створюють “неприйнятні загрози міжнародній безпеці”, - йдеться у тексті матеріалу.

РФ також звинуватила західні країни в маніпуляціях ситуацією з метою “зведення політичних рахунків”. Водночас передбачуваний союз Росії з Іраном ніколи не поширювався на захист Ісламської Республіки, і Кремль не пропонував жодної військової підтримки, наголошує CNN.

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Вигоди для РФ

Крах іранського режиму додасть Іран до списку втрачених Росією союзників на Близькому Сході, зокрема Ірак, Лівію та Сирію. Однак справи для Москви не такі вже й погані, як може здаватися. Насправді, цей близькосхідний конфлікт дуже добре грає на руку Кремлю.

Окрім бажаного фінансового прибутку, що став можливим завдяки зростанню цін на сиру нафту, ситуація на Близькому Сході відкриває дипломатичні можливості для Кремля, який роками переживав міжнародну ізоляцію через війну в Україні.

“Тепер у Кремля є питання, щодо якого він може спільно і продуктивно співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, та, можливо, навіть стати незамінним партнером Вашингтона, коли справа дійде до остаточного відновлення миру в регіоні”, - наголошує CNN.

Диктатор РФ Володимир Путін - як політичний лідер, що має прямий зв'язок з іранцями, ізраїльтянами та американцями, поки що обережно, але вже використовує своє ключове становище, сигналізуючи про готовність виступати посередником на Близькому Сході.

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Так, під час нещодавньої розмови з Трампом Путін нагадав, що, мовляв, Росія є давнім союзником США у питаннях іранської ядерної програми. Це, вважають у CNN, вагомий натяк на те, що “фюрер” готовий знову стати таким союзником.

Нагадаємо, вже від перших днів нового загострення на Близькому Сході диктатор РФ виступив з несподіваною ініціативою стати посередником у мирному врегулюванні “ізраїльсько-іранського конфлікту”. Зокрема, про це “фюрер” заявив під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїля Беньяміном Нетаньянгу.

Ба більше - президент США Дональд Трамп також висловив готовність розглядати диктатора Росії як потенційного посередника в конфлікті Ізраїля та Ірану.

Втім, за тиждень війни цього не сталося. Тепер у Кремлі бідкаються через те, що Ізраїль відмовляється від посередництва Москви. Що більше - РФ нахабно заявляє, мовляв, Єрусалим зараз не зацікавлений у мирному вирішенні.

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Дата публікації 07:01, 18.06.25 Кількість переглядів 107 Бої на Близькому Сході: чи готовий Трамп вдарити по Ірану?