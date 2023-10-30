Кремль втрачає контроль через антиєврейські протести в Дагестані: аналіз ISW

Кремлю може стати важко запевнити виборців, що ситуація перебуває під контролем, і що єврейські меншини Росії – у безпеці.

Антєврейські протести у Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу свідчать про зростання в Росії міжетнічної і міжрелігійної напруженості. Схоже, що Кремль залишив можливість офіційно відреагувати на демонстрації регіональній владі.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Антиєврейські акції в Росії 29 жовтня

Аналітики звернули увагу, що 29 жовтня очільник Республіки Дагестан Сергій Меліков, голова Карачаєво-Черкеської Республіки Рашид Темрезов та очільник Кабардино-Балкарської Республіки Казбек Коков закликали жителів Північного Кавказу не вчиняти агресивні дії та припинити спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Водночас Координаційний центр мусульман Північного Кавказу засудив антисемітські акції.

Також 29 жовтня міністр з національної політики Дагестану Енрік Муслімов і міністр у справах молоді Каміль Саїдов прибули до аеропорту для спілкування з протестувальниками, але не змогли вмовити їх не вриватися до приміщення.

Згодом очільник Дагестану назвав демонстрацію порушенням закону. Водночас управління МВС по Північно-Кавказькому федеральному округу попередило про незаконність демонстрацій без попереднього дозволу влади.

Кремлю буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем

"Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну. Прессекретар Головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні взагалі покинути Дагестан і Росію, тому що "Росія – не порятунок", оскільки "в Росії теж були погроми", – йдеться у звіті аналітиків.

В Інституті звернули увагу, що 25 жовтня президент Росії Володимир Путін на зустрічі з лідерами низки релігійних організацій назвав РФ маяком релігійної гармонії.

"Кремль, ймовірно, має на меті представити Росію як таку, що захищає свої релігійні меншини, щоб заслужити прихильність мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС, і применшити напруженість, спричинену дедалі більш ультранаціоналістичною РПЦ", – вважають в ISW.

Російській владі загрожує жорсткак критика

За оцінками аналітиків, російські ультранаціоналісти можуть почати жорстко критикувати владу РФ за її реакцію на протести, адже вже кілька джерел висловили невдоволення тим, що офіційна влада реагувала мляво.

В Інституті припускають, що голова ФСБ Олександр Бортніков та очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються використовувати етнорелігійну напруженість, аби повернути прихильність Путіна.

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Російські військові блогери вказують, що чиновники не змогли реалізувати політику президента РФ 2012 року, стимулюючу міграцію до країни для вирішення демографічних проблем. Блогери скаржаться, що політика Путіна не змогла підвищити народжуваність і знизити смертність до необхідного рівня, а мігрантів – належним чином інтегрувати до суспільства. Блогери стверджують, що ця політика не зміниться, допоки у владі залишаються старі політики путінського покоління.

Нагадаємо, 29 жовтня в Росії спалахнули антиєврейські протести. Зокрема, в Дагестані, Карачаєво-Черкеській Республіці та в Кабардино-Балкарії, де значна частина населення – мусульмани, люди вимагали виселити євреїв з РФ та заборонити їм в’їзд.

Того ж дня в Дагестані натовп захопив аеропорт у пошуках там євреїв, що прилетіли з Ізраїлю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погром в Махачкале может сломать Россию? Почему на самом деле начался протест?

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