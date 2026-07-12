Диктатор Путін / © Associated Press

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Росія протягом чотирьох років розраховувала виснажити Україну та виграти війну за рахунок часу. Однак масовані удари українських безпілотників по військових і паливно-енергетичних об’єктах змусили Кремль усвідомити, що така стратегія вже не працює.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, російська армія демонструє дедалі менші успіхи на фронті, втрати особового складу перевищують темпи поповнення, а військові насилу пристосовуються до нової тактики України із широким застосуванням безпілотників.

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Крім того, попри очікування Москви, українська армія не лише продовжує чинити опір, а й на окремих ділянках фронту відтісняє російські війська.

«Україна поступово повертає собі ініціативу й кидає виклик росіянам у тих областях, де вони слабші», — заявив засновник польської компанії з військового аналізу Конрад Музика.

Журналісти зазначають, що війна наблизилася до переломного моменту, хоча остаточний напрямок розвитку подій поки залишається невизначеним.

У виданні також зазначають, що зміни на полі бою вплинули на те, як війну нині оцінюють у Москві, Києві та Вашингтоні.

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Зокрема, президент США Дональд Трамп під час дружньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі високо оцінив досягнення України у сфері безпілотних технологій.

За словами двох американських чиновників, які ознайомлені із ситуацією, Трамп регулярно отримує доповіді американської розвідки про нові можливості українських ударних систем і був вражений їхньою ефективністю.

Співрозмовники видання вважають, що саме це частково пояснює більш позитивні оцінки України з боку президента США порівняно з минулим роком.

Водночас російські військові аналітики вже відкрито визнають, що країна зіткнулася з проблемами, яких не очікувала на початку повномасштабного вторгнення.

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Серед основних викликів вони називають уповільнення наступу, активізацію українських контрдій та ознаки виснаження російської армії.

В Україні ж, як зазначає видання, дедалі більше зміцнюється переконання, що країна здатна вистояти у війні, зберегти незалежність і зірвати плани диктатора Путіна.

«Але тривала боротьба ще не закінчена», — наголошують автори матеріалу.

На думку журналістів, головним залишається питання, коли — якщо це взагалі станеться — Путін дійде висновку, що продовження війни приносить Росії дедалі більше втрат і дедалі менше вигоди, та погодиться на припинення вогню за нинішньою лінією фронту.

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При цьому частина американських чиновників вважає, що це може статися вже до кінця року, тоді як інші переконані, що такого рішення Кремль не ухвалить.

«Путін готовий до затяжної війни на виснаження… Ця війна стала справою всього його життя, і він вестиме її, доки живий», — заявив директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін стрімко втрачає підтримку серед власного населення, а тому в Кремлі з’явився привід для занепокоєння.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін не має наміру найближчим часом погоджуватися на мирні переговори з Україною та, ймовірно, готується до нової ескалації війни.

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