Кремль втратить вплив в пострадянських країнах: в ISW розповіли, що сталося

Агресорка Росія втратить військовий вплив в інших пострадянських країнах. Зокрема, у Вірменії. Оскільки Москва передислокувала звідти свої сили для війни проти України.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW наголошують, що що для війни в Україні росіяни передислокували свої сили з Киргизстану, окупованих Абхазії та Південної Осетії, а також Таджикистану. Крім того, торік у березні РФ передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Нагірного Карабаху.

У червні 2022-го в Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські війська серйозно вразили цю бригаду. Тоді було ліквідовано близько 800 окупантів, а поранено приблизно 400 осіб. Участь у війні станом на червень минулого року брали близько 1,8 тис. військовослужбовців бригади.

Аналітики ISW зауважують, що кількість російських "миротворчих сил" в Нагірному Карабасі стала недостатньою, щоб Вірменія почувала себе в безпеці. Так, 16 березня прем’єр-міністер Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного нападу та геноциду проти етнічних вірмен у Нагірному Карабасі. За його словами, Єреван звернеться до Радбезу ООН, якщо Кремль не зможе підтримувати перемир’я в Нагірному Карабасі, укладене 9 листопада 2020-го за посередництвом Москви.

Нагадаємо, лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь може відвідати Москву наступного тижня, де планує зустрітись з диктатором Володимиром Путіним. Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак каже, що ризик постачання Китаєм зброї РФ залишається досить високим. Ще у січні-лютому 2022 року Сі Цзіньпін щонайменше благословив цю війну.

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