Кремль використовує США як "зброю" у війні проти України — ISW

Путін та Трамп / © Associated Press

Реклама

Росія намагається використати відновлений інтерес США до двосторонньої співпраці як інструмент впливу у своїй війні проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що Кремль намагається тиснути на адміністрацію США, зокрема через тему повернення викрадених українських дітей, яку Москва активно використовує у власній пропаганді.

Реклама

Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна та її союзники нібито «розкручують антиросійську кампанію» довкола цієї теми. Водночас у США розглядають законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму саме через депортацію українських дітей.

Аналітики нагадують: уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова сама зізналася, що причетна до примусового вивезення українського підлітка і його перевиховання в дусі проросійської ідеології.

За даними Єльської гуманітарної лабораторії, Росія могла депортувати понад 35 тисяч українських дітей, утримуючи їх у таборах перевиховання на окупованих територіях і в самій РФ.

Дипломатичний шантаж і «гра на співпраці»

Ще один напрям, який Кремль використовує для маніпуляцій, — договір про стратегічні наступальні озброєння. Москва демонструє готовність продовжити його дію, щоб створити враження відкритості до діалогу.

Реклама

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що першим кроком може стати «відновлення переговорів» щодо продовження договору, термін дії якого спливає у 2026 році.

Аналітики ISW вважають, що Кремль намагається використати дипломатію поза темою війни, щоб домогтися економічних і політичних поступок від Заходу та водночас уникнути відповідальності за агресію проти України.

Щоб посилити тиск, Москва застосовує ще одну тактику — залякування. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін «пообіцяв приголомшливу відповідь» у разі постачання Україні американських ракет «Томагавк» або ударів по території РФ.

У ISW наголошують: це продовження риторики Кремля, спрямованої на переконання Заходу, що перемога Росії нібито неминуча. Насправді ж російські війська мають мінімальні результати на фронті за умов високих втрат і навряд чи зможуть досягти стратегічних цілей у найближчій перспективі.

Реклама

Аналітики зазначають, що подібні заяви — прикриття військової слабкості Росії. Кремль традиційно погрожує ядерною зброєю, щоб відвернути увагу від провалів на фронті та звинуватити Захід в «ескалації».

У новій інформаційній кампанії Москва намагається звинуватити Україну та Захід у зриві мирних переговорів. Пєсков заявив, що «Європа нібито заохочує небажання України домовлятися з Росією».

ISW зазначає, що ці твердження — давній кремлівський наратив, спрямований на дискредитацію Києва та партнерів. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров публічно визнав, що позиція Росії залишається максималістською й передбачає нейтралітет України та зміну політики НАТО.

Попри це, президент Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність України до мирних ініціатив, зокрема — до спільних дій із союзниками, включно зі США.

Реклама

У ISW наголошують, що Кремль не має наміру утримуватися від ескалації, навіть якщо США відмовляться від передачі Україні певних озброєнь. Росія ескалує конфлікт щоразу, коли отримує нові військові інструменти або тактичні можливості.

Таким чином, спроби Москви використати Вашингтон як інструмент у війні проти України — частина її ширшої стратегії впливу, яка поєднує шантаж, маніпуляції та дезінформацію.

Нагадаємо, знищення української цивільної інфраструктури й удари по мирному населенню, є частиною стратегії Путіна, яка, на його переконання, має змусити Україну капітулювати.