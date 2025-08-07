Кремль використовує Віткоффа проти самого Трампа: як і навіщо РФ намагається посіяти розбрат у США

Трамп, Віткофф і Рубіо. / © Associated Press

Кремль використав візит спецпредставника США Стіва Віткоффа, щоб представити його раціональним учасником двосторонніх перемовин та відсунути ініціативу президента Дональда Трампа на другий план. Так російські депутати намагаються розпалити розбрат всередині Білого дому.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російські державні ЗМІ та прокремлівські видання поширили коментарі депутатів Держдуми Росії, в яких спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф виступав як раціональний учасник американсько-російських перемовин, а Трамп – як ірраціональний.

Зокрема, перший заступник голови комітету з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що Трамп відправив Віткоффа «згладити напругу» після нещодавно висунутих «ультиматумів». З його слів, нібито це згладжування може негативно вплинути на імідж адміністрації президента США.

Своєю чергою, російський мільйонер і член Ради з прав людини в Кремлі Олександр Коц звинуватив американського лідера в тому, що той щодня «висуває» ультиматуми, і припустив, що Віткофф принесе президенту США пропозицію, яку той «сприйме як невелику перемогу».

В ISW наголошують, що Москва часто намагається посіяти розбрат між Україною та її союзниками, а також між США та Європою.

“Кремль, схоже, застосовує подібні інформаційні тактики проти адміністрації Трампа, щоб підірвати поточні зусилля США змусити Путіна взяти участь у значущих переговорах для припинення війни. Кремль також, ймовірно, прагне змусити США піти на односторонні поступки щодо війни, зокрема сприяти укладанню американо-російських економічних угод на користь Росії без заявлених Трампом попередніх умов про припинення вогню та переговори про тривалий мир”, – стверджують аналітики.

Нагадаємо, CNN пише про те, що Трамп може потрапити у пастку Путіна. Попри заявлений оптимізм після зустрічі посланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, у Вашингтоні зростає занепокоєння: чи не намагається Кремль використати переговорний процес для власних цілей? Сам президент США ще раніше визнавав, що Путін “знову його підштовхує”, натякаючи на ризики довірливості у діалозі з Москвою.

Зауважимо, що й сам Трамп не впевнений, що Путін його не обманює. Так, американський лідер не зміг дати чіткої відповіді на запитання журналістів щодо щирості намірів російського диктатора Володимира Путіна після останніх перемовин за участю американського спецпосланця.