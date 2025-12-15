Кремль вимагає те, що не здатен захопити: ISW пояснив справжню мету Путіна

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль зухвало висуває територіальні вимоги щодо неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, оскільки наразі не може захопити ці регіони військовим шляхом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що зусилля Росії розпочати битву за Пояс фортець – головну укріплену оборонну лінію України в Донецькій області від 2014-го, ймовірно, ще більше виснажать ресурси окупантів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що наступи на опорні пункти Поясу фортець у Слов'янську та Краматорську вимагатимуть від військового командування РФ повного залучення військ та матеріалів із Західного, Південного та Центрального оборонних районів. Російські сили не зможуть «відволіктися» на інші напрямки, такі як напрямки Великого Бурлука на Харківщині або Оріхова у Запорізькій області.

Машовець додав, що стратегічні виклики Москви - такі як проблеми з внутрішньою економікою воєнного часу та оборонно-промисловою базою також негативно вплинуть на здатність Росії генерувати достатні сили та матеріали для багатосторонніх наступів.

“Росії, ймовірно, доведеться зосередити ще більше сил та знизити пріоритетність інших секторів фронту, щоб використати тактичні досягнення навколо Гуляйполя або спробувати захопити решту Донецької області”, - констатують аналітики.

В Інституті вважають, що сили РФ, ймовірно, продовжуватимуть мати труднощі з підтримкою бажаних Кремлем багатосторонніх наступальних операцій на різних оперативних напрямках через довгострокові витрати на матеріальні та людські ресурси для таких операцій.

Зазначається, що диктатор Росії Володимир Путін та російські військові чиновники останніми тижнями посилили перебільшені заяви про просування вздовж лінії фронту, зокрема, зосереджуючись на Вовчанському, Куп'янському, Сіверському, Покровсько-Мирноградському та Гуляйпільському напрямках.

Зазначається, що Росії потрібно буде генерувати та зосередити значно більше людських ресурсів та матеріальних засобів на кожному з цих напрямків, щоб досягти відчутних оперативних ефектів. Або ж окупантам доведеться вибірково пріоритезувати наступальні зусилля в одній зоні фронту, що відбуватиметься за рахунок інформаційних операцій Кремля, спрямованих на хибне зображення російських військ як таких, що неминуче розвалюють всю лінію фронту.

Нагадаємо, однією з ключових перешкод на шляху до можливого мирного врегулювання війни залишається вимога Кремля передати Росії ту частину Донецької області, яка досі перебуває під контролем України. Київ категорично відкидає таку ідею, адже йдеться не лише про добре укріплені території, а й про ризик перетворення їх на плацдарм для майбутніх атак углиб країни.