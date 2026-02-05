Кремль висунув нову умову щодо закінчення війни в Україні - ЗМІ

Володимир Путін / © Associated Press

Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Про це повідомило західне джерело російського агентства ТАСС у кулуарах переговорів, що відбуваються в Абу-Дабі.

Крім територіального питання, під час переговорів в Абу-Дабі також обговорюються економічні аспекти, механізми припинення вогню та подальші параметри контролю за його дотриманням.

Офіційних коментарів з боку України або західних держав щодо озвучених вимог Росії наразі не надходило.

Чому питання Донбасу так важливо для РФ

Кремль намагається силою захопити Донбас вже понад 11 років. Регіон залишається центральним серед політичних і військових пріоритетів російського диктатора, адже Путіну, як вважають західні журналісти, потрібно показати “перемоги” у війні проти України.

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало “єдиним пунктом, що залишився” в мирних переговорах, який потребує уваги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна розглядає можливість створення спеціальної економічної зони на Донбасі, як один із варіантів виходу з глухого кута в переговорному процесі з РФ.

Нагадаємо, сьогодні в ОАЕ розпочався другий день переговорів між Україною, Сполученими Штатами й РФ. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що ключовою темою обговорень у перший день став пошук шляхів до реального закінчення війни та забезпечення тривалих гарантій безпеки.