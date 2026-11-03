Кремль визначився з головним переговорником: кого Путін відправить до Абу-Дабі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російську делегацію на тристоронніх переговорах зі США та Україною в Абу-Дабі очолить помічник «фюрера» Володимир Мединський.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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За його словами, таке рішення раніше озвучив сам диктатор Володимир Путін. Саме Мединського, Москва знову визначила головним переговорником від російської сторони.

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Зауважимо, кремлівський «фюрер» саме Мединського направив у лютому та березні 2022-го на переговори з Україною. Згодом він очолював делегацію РФ у травні 2025-го у Стамбулі, а також 17 лютого цього року Женеві.

Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори за участю Росії, США та України мають відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Водночас він наголосив, мовляв, у Кремлі не знають, чи буде проводити Володимир Путін окрему зустріч із переговорниками перед їхнім від’їздом. За словами Пєскова, учасники делегації і без того «регулярно доповідають» російському диктатору про поточні питання та «отримують від нього відповідні вказівки».

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Зауважимо, раніше спецпосланець Стів Віткофф заявив, що переговори за посередництва США на робочому рівні відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, сторони зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних зусиллях та подальших кроках до миру.

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Тим часом мністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував США за продовження політики, яка нібито «віддаляє мир». Він поскаржився, що Україна останнім часом отримує більше зброї від західних спонсорів, що вона готується для ударів по більшій кількості цілей у Росії.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський запропонував диктаторові Путіну зустрітися у Туреччині. Він наголосив, що «зустріч між лідерами є надзвичайно важливою».

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