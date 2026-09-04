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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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469
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Кремль заговорив про контакти з Україною, але заявив про «маленький нюанс»: деталі

Захарова знову влаштувала істерику і заявила про «готовність» до переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Агресорка Росія знову заговорила про нібито «готовність» до контактів з Україною. Втім, водночас Москва виставила власні умови.

Чергову порцію цинічних заяв видала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова емоційну запевнила, мовляв, Кремль завжди був готовий до переговорів і «не проти будь-яких контактів. Ба більше, істерично додала вона, Росія навіть „жодного разу нікого не підводила“.

Однак, за словами речниці МЗС країни-агресорки, є «маленький нюанс».

«Справа не лише в словах, а й у конкретній реалізації того, про що домовлялися», — претензійно заявила вона.

Традиційно Москва нахабно знімає з себе усю відповідальність і намагається створити картину, ніби вона прагне домовленостей.

Нагадаємо, днями російський «фюрер» Володимир Путін відкинув відкинув мир і замороження розпочатої в Україні війни. Американські аналітики наголошують: РФ не хоче «заморожувати» війну вздовж нинішньої лінії фронту та погодиться лише на переговори, наповнені «конкретним змістом».

Окрім того, диктатор-президент Росії несподівано заявив, що нібито «шанс на врегулювання» війни існує. З його слів, між Україною і РФ зберігаються «контакти», зокрема між спецслужбами.

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