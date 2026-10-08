Кремль заговорив про "мир на покоління", але висунув свої умови: що заявили у Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль далі демонструє свою цинічну риторику щодо закінчення війни проти України. В Москві зухвало визнають, мовляв, наразі жодних ознак «мирного врегулювання» не бачать.

Про це заявив речник російського диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков.

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Він наголосив, що вітає зусилля Індії «хоч якось сприяти врегулюванню». Водночас представник Кремля фактично переклав відповідальність за продовження війни на Україну та Європу, які начебто не прагнуть переходити до «мирної фази».

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Пєсков також заявив, що Москву не влаштує тимчасове припинення бойових дій чи заморожування війни. За його словами, Кремль вимагає не «фрагментарних рішень», а «комплексного врегулювання», яке має бути гарантованим «для майбутніх поколінь». Ба більше — нахабно додав, що будь-які домовленості мають бути «застраховані від зривів».

Зауважимо, чергові заяви з Кремля свідчать про те, що Росія знову намагається виставити себе стороною, яка нібито прагне миру, водночас вимагає вигідні для себе умови.

Мирні переговори з РФ — останні новини

У Кремлі вкотре зухвало заговорили про «мир» після плану Індії, але висунули нові претензії. Зокрема, там заявляють, мовляв, не бачать активності Вашингтона у «врегулюванні» війни проти України.

Зауважимо, видання Hindustan Times із посиланням на джерела повідомило, що Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план перемир’я. Він передбачає припинення ударів по енергетичних та інших об’єктах інфраструктури, безперешкодне транспортування зерна та енергоносіїв через порти Чорного моря, а також припинення атак на комерційні судна у стратегічно важливій акваторії.

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Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні у глухому куті, а перспектив для її закінчення шляхом переговорів наразі майже немає. З його слів, «стратегічна тупикова ситуація», що склалася, «дуже небезпечна».

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