Кремль заговорив про новий раунд переговорів щодо України: що заявив Пєсков

Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що розраховують на відновлення тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною найближчим часом.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, Москва нібито очікує на повернення до формату переговорів «в оглядній перспективі».

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Водночас Пєсков визнав, що наразі жодних офіційно оформлених «дорожніх карт» щодо врегулювання війни проти України немає.

«Наразі жодних оформлених дорожніх карт щодо українського врегулювання немає», — заявив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше США намагалися відновити переговорний процес між Росією та Україною, зокрема за посередництва американських представників. У Трампа високо оцінили результативність візитів.

Зʼявилася інформація про те, що Україна, США та Росія можуть провести тристоронні переговори вже цієї осені. Серед можливих тем — енергетика, зерновий експорт та обмін полоненими. Водночас Москва не відмовляється від своїх вимог щодо окупованих територій. Експерти попереджають, що поспіх США з мирною угодою може зіграти на користь Кремля. Наразі Росія продовжує бити по українських містах та енергетиці, а взимку може спробувати посилити тиск на Україну.

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