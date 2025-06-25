Кремль заявив про припинення мирних переговорів з Україною: подробиці

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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На тлі триваючої війни та дипломатичної напруги між Росією та Україною прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмін проектами нових меморандумів між сторонами наразі не ведеться.

Про це пишуть РосЗМІ.

За словами Пєскова, зараз зосереджено увагу на реалізації домовленостей, яких було досягнуто під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Це були одні з небагатьох спроб діалогу між державами з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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Однак жодного прогресу у переговорах чи узгодженні нових документів не зафіксовано. Заява Кремля свідчить про фактичну паузу в дипломатичних контактах з українською стороною.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія затягуватиме з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Україна ж при цьому залишається в складній ситуації вибору.

Також речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомляла, що третій раунд переговорів між Росією та Україною щодо врегулювання війни може відбутися після 22 червня. За її словами, під час цього етапу російська сторона планували обговорити з українською делегацією проєкти меморандумів обох країн із пропозиціями щодо завершення повномасштабного збройного конфлікту.