У Москві кажуть, мовляв, їхні стосунки з США на початковій стадії.

Агресорка Російська Федерація та Сполучені Штати Америки цього тижня не будуть проводити переговори в Саудівській Аравії.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, інформація у меді про нібито переговори Москви і Вашингтона не відповідає дійсності. Пєсков також розповів, що Путін і Трамп говорили телефоном лише один раз із інавгурацією американського лідера у січні;

Представник "фюрера" також заявив, що відновлення відносин РФ і США поки що на початковій стадії, а попереду "довгий важкий шлях".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву про переговори між Києвом та Вашингтоном у Саудівській Аравії.

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