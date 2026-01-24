Кремль зазіхає не лише на Донбас: вимоги РФ виходять за межі питання територій - ISW

Москва / © Associated Press

Російська окупаційна армія сповільнила темпи наступу наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Це пояснюється менш сприятливими погодними умовами і припиненням спроб виконати плани просування наприкінці року. Проте керівництво РФ продовжує відкрито говорити про намір захопити величезну кількість українських територій.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Дмитро Пєсков повторив вимоги Кремля щодо виведення Україною своїх військ з усього Донбасу. Джерело Reuters, близьке до Кремля, обговорило російські вимоги щодо півдня та сходу України, але не уточнило російські вимоги щодо тимчасово окупованих Росією територій у Сумській та Харківській областях на півночі України.

«Посадовці Державної думи Росії, чия риторика значною мірою спрямована на російське населення, а не на міжнародну аудиторію, продовжують демонструвати своє невдоволення будь-якою угодою, яка заморожує нинішні лінії на півдні України», — йдеться у звіті.

Кремлівські чиновники також нещодавно повторили інші вимоги Росії, які не стосуються території України, а саме вимоги до НАТО припинити розширення та повернутися до кордонів 1997 року. Очільник комітету Ради Федерації Росії у закордонних справах Григорій Карасін заявив, що російські переговірники в Абу-Дабі мають повноваження вимагати вирішення стратегічних та політичних питань, які Росія окреслила на початку свого повномасштабного вторгнення.

Також Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги вищі за ті, що викладені в запропонованому США 28-пунктному плані та наступних мирних планах США, України та Європи.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що цілі РФ в Україні виходять за рамки території, яка наразі обговорюється в останніх мирних планах. За його словами, загарбницькі амбіції Москви охоплюють всю Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Раніше повідомлялося, що Кремль планує захопити Донбас до квітня 2026, але аналітики прогнозують серйозні затримки.