Кремль збентежений, а Європа змикає лави: до чого призвели скандальні заяви Трампа

Різкий тон останніх заяв президента США Дональда Трампа про війну в Україні застав зненацька навіть Кремль. У Москві ніяк не очікували, що погляд США на війну може бути звернений на користь Росії, і тепер намагаються знайти "підводні камені".

Про це пише Bloomberg.

"В той час, як російські чиновники не до кінця розуміють стратегію переговорів Трампа та побоюються пасток і несподіваних поворотів, вони мають скористатися шансом отримати максимально можливу для Росії вигоду в будь-якій угоді щодо припинення конфлікту", – зазначає видання з посиланням на анонімне джерело, знайоме з ситуацією.

Водночас у Європі коментарі Трампа миттєво спричинили різку реакцію. Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав у соціальних мережах, що заперечувати легітимність Зеленського "просто неправильно та небезпечно".

"Україна майже три роки захищається від нещадної російської агресивної війни", – наголосив він.

Консервативний опонент Шольца на виборах, які відбудуться останньої неділі лютого, Фрідріх Мерц також підтримав президента України.

"Понад 1000 днів український народ захищається від агресивної війни Росії. Україна також захищає цінності демократії та свободи, які відстоюють Європа та Америка. Володимир Зеленський і Володимир Путін мають багато відмінностей. Найголовніша відмінність у тому, що український президент демократично легітимний, тоді як російський президент утримує владу за допомогою фіктивних виборів. Ми на боці демократії. Ми на боці України. Лише з такою ясністю цю жахливу війну можна припинити", – написав він у дописі на X.

Скандальні заяви Трампа також прокоментував віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у четвер в ефірі телеканалу RTL, назвавши їх зрадою.

"Ми повинні покладатися на власні сили та розвивати їх. Те, що робить Дональд Трамп, – це зрада. Інакше це назвати не можна", – заявив Габек.

Нагадаємо, у прагненні домовитися про мирну угоду з Кремлем Трамп переписує історію російського вторгнення. У цій версії Україна не жертва, а лиходійка. Своєю чергою президент Володимир Зеленський – "диктатор без виборів", який якось сам розпочав війну і втягнув у це США.

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