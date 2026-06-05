Кремль згадав, про що попереджав США, і висунув нові претензії через війну в Україні

Путін і Трамп. / © Associated Press

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У Кремлі заявили, мовляв, від самого початку попереджали Сполучені Штати Америки, що війну в Україні, яку розпочала сама РФ, буде «складно врегулювати».

Про це зухвало висловився речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

За його словами, Вашингтон був упевнений, що війну вдасться легко врегулювати. Втім, додав він, Москва так не вважала. Водночас Пєсков не обмовився і словом, що саме Кремль не бажає миру, а натомість висуває все нові ультиматуми та вимоги.

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«Вони спочатку думали, що це буде дуже легко. Ми від початку попереджали, що легко це бути не може — надто складна проблема», — нахабно сказав Пєсков.

Крім того, представник Кремля ще й кинув звинувачення на адресу США, що нібито «продовжують тенденцію на втягування у війну», яку нібито розпочав ще експрезидент Джо Байден.

«Позиція Білого дому, вона, з одного боку, послідовна, з іншого боку, як і все у світових справах, дуже суперечлива», — висловився представник Кремля і додав, що сам президент США Дональд Трамп хоче завершення війни, як і окремі члени його команди.

Він наголосив на тому, що зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа поки що не планується. Мовляв, потрібна «зроблена хороша домашня робота» — особливо з українського треку.

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Крім того, зі слів Пєскова, «найближчим» часом візит спецпосланців американського лідера Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви не планується.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков, коментуючи відносини Росії зі США, заявив, що зараз вони «перебувають на нижчій точці». Мовляв, саме тому навіть нові санкції «не відкотять назад» відносини між Москвою і Вашингтоном.

Водночас, наголосив він, Москва вітає дії Америки на шляху до миру в Україні, але РФ «ніколи не ідеалізувала статус США» у переговорах навіть «за всієї поваги до добрих послуг Вашингтона».

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