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Кремль зірвався і перейшов до відвертих погроз: Лавров «анонсував» новий удар по Україні
Кремль неабияк нервує через атаки України та кризу на паливному ринку, яку спричинили українські удари.
Агресорка Російська Федерація перейшла до відвертих погроз та заявляє про новий удар по Україні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі. Дипломат опосередковано, але знову погрожує, що окупанти завдадуть ще одного руйнівного масштабного удару по Україні найближчим часом.
«Кремль зухвало продовжує погрожувати ударами у відповідь проти України, які, ймовірно, будуть потужними на тлі зростаючого дефіциту внутрішніх поставок бензину», — наголосили в ISW.
Росія погрожує ударами — останні новини
Кремль перебуває у люті після ударів по Москві. Зокрема, після атаки 18 червня, коли було атаковано НПЗ. Кремлівський прихвостень, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв істерично пригрозив, мовляв, щодо України жодних правил «більше немає і бути не може», а том інтенсивність ударів зростатиме.
Водночас Сергій Лавров кинув погрози Україні через Білорусь. З його слів, нібито попередження Володимира Зеленського стосовно використання білоруської інфраструктури і техніки для ударів по Україні є спробою розширити масштаби протистояння. Мовляв, Москва розглядає будь-які кроки щодо Білорусі як пряму загрозу власним інтересам на геополітичній арені.