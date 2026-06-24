Кремль зірвався і перейшов до відвертих погроз: Лавров «анонсував» новий удар по Україні

Лавров і Путін. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація перейшла до відвертих погроз та заявляє про новий удар по Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив, що попередження Росії щодо евакуації всіх іноземних посольств із Києва залишається в силі. Дипломат опосередковано, але знову погрожує, що окупанти завдадуть ще одного руйнівного масштабного удару по Україні найближчим часом.

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«Кремль зухвало продовжує погрожувати ударами у відповідь проти України, які, ймовірно, будуть потужними на тлі зростаючого дефіциту внутрішніх поставок бензину», — наголосили в ISW.

Росія погрожує ударами — останні новини

Кремль перебуває у люті після ударів по Москві. Зокрема, після атаки 18 червня, коли було атаковано НПЗ. Кремлівський прихвостень, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв істерично пригрозив, мовляв, щодо України жодних правил «більше немає і бути не може», а том інтенсивність ударів зростатиме.

Водночас Сергій Лавров кинув погрози Україні через Білорусь. З його слів, нібито попередження Володимира Зеленського стосовно використання білоруської інфраструктури і техніки для ударів по Україні є спробою розширити масштаби протистояння. Мовляв, Москва розглядає будь-які кроки щодо Білорусі як пряму загрозу власним інтересам на геополітичній арені.

Дата публікації 14:46, 19.06.26 Кількість переглядів 40 Ось цими дронами ми палили Москву! ППО росіян їх не перехоплює!

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