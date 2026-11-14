Кремль змінив тактику переговорів: Портников попередив про небезпечний маневр Росії

Портников про переговори в Абу-Дабі / © Колаж ТСН.ua

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Росія намагається змінити порядок денний переговорів щодо завершення війни проти України, переводячи обговорення безпосереднього припинення бойових дій на тему майбутньої архітектури безпеки Європи. Такий маневр дозволяє Москві уникати предметної розмови про припинення агресії, тоді як сам переговорний процес поки не демонструє перспектив реального просування до миру.

Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников в ефірі телеканалу «Еспресо».

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За словами Портникова, нинішній формат зустрічей в Абу-Дабі не дає підстав розраховувати на швидке завершення війни. Переговори відбуваються одночасно з бойовими діями, однак питання припинення вогню фактично не стає предметом обговорення.

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Росія міняє порядок денний переговорів

Портников зазначив, що російська сторона намагається зосередити увагу учасників зустрічей на тому, якою має бути система безпеки в Європі після завершення війни.

«Росіяни знайшли новий маневр: на перемовинах, які відбуваються під час бойових дій, вони взагалі не говорять про бойові дії, а починають говорити про архітектуру безпеки в Європі», — пояснив журналіст.

На його думку, таким чином Москва уникає обговорення безпосереднього припинення власної агресії. Портников також звернув увагу, що російські представники, які прибули до Абу-Дабі, не мали належного мандату для предметного обговорення відповідних питань.

Роль України в системі безпеки Європи

Окремі запитання у журналіста викликає сам формат залучення України та США до дискусії про майбутню європейську безпеку.

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Він зауважив, що Україна наразі не є членом ані Європейського Союзу, ані НАТО, тоді як Сполучені Штати водночас декларують намір скоротити свою присутність на європейському континенті.

За таких обставин Портников сумнівається, що обговорення майбутньої архітектури безпеки в нинішньому форматі може дати конкретні результати для припинення російсько-української війни.

Чого чекати від переговорів

На думку оглядача, єдиним питанням переговорів, яке потенційно може мати безпосередній практичний результат для України, залишається обмін військовополоненими.

Однак навіть щодо цього напрямку поки немає впевненості, що сторони зможуть досягти домовленостей і реалізувати їх.

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Портников закликав українське суспільство не покладати надмірних сподівань на нинішній переговорний процес, оскільки його учасники досі не обговорюють головного — конкретного механізму завершення війни та припинення бойових дій.

Нагадаємо, у Кремлі після кількох раундів переговорів заявили, що нова зустріч може відбутися «у найближчій перспективі». Водночас Москва паралельно висуває умови.

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