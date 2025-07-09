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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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31
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Кремль знову підняв тему переговорів, щоб «підлащитися» до Трампа — дипломат

Кремль знову заговорив про можливі переговори, однак це лише чергова тактична гра Москви.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Кремль активізував риторику щодо можливих перемовин, однак це не є щирою ініціативою — подібні заяви є лише частиною тактики РФ.

Про це заявив історик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, Росія починає говорити про «готовність до діалогу» саме тоді, коли ситуація загострюється і втрачає вигідні позиції на міжнародній арені.

«Це розраховано на те, що і Дональд Трамп, і Європа „пом’якшають“ і зупинять свої кроки. Очевидно, що тут про інше й думати не можна», — наголосив Безсмертний.

Він зауважив, що така тактика Кремля є звичною — щоразу, коли з’являється загроза для російського керівництва, лунають пропозиції про зустрічі та перемовини.

«Щойно Москва відчуває загрозу, одразу починає „лащитися“, просуваючи ідеї перемовин», — зазначив експерт.

Він звернув увагу, що пропозиції щодо переговорів Кремль супроводжує пропагандистськими меседжами, зокрема інтерв’ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова угорському виданню.

«Ну ми ж бачимо, що з одного боку інтерв’ю угорській газеті, таке пропагандистське, його аж противно читати, а з іншого боку — пропозиція про переговори…» — прокоментував Безсмертний.

На його думку, все це є спробою вплинути на Трампа, який останнім часом озвучував наміри щодо скорочення допомоги Україні.

«Все відбувається як по писаному. Тільки є реальний перебіг подій, а є інформація про неї», — підсумував Роман Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає санкції проти Росії.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп пообіцяв більше зброї для України.

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