Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кремль знову погрожує Молдові: Лавров заговорив про небезпеку для військових РФ у Придністров'ї

Дата публікації
Перегляди
1496
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кремль знову погрожує Молдові: Лавров заговорив про небезпеку для військових РФ у Придністров'ї

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ РФ періодично виступає з погрозами країнам, які були у складі Радянського Союзу.

Очільник МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров знову погрожує Молдові.

Як повідомляє пропагандистське видання "ТАСС", він заявив, що будь-яка загроза безпеці російських військових у Придністров'ї буде розцінюватися, як напад на РФ.

"Будь-які дії, які будуть наражати на загрозу безпеку військових РФ у Придністров'ї, будуть розцінюватися як напад на Росію", - заявив Сергій Лавров.

Варто зазначити, що це вже не перші погрози Молдові з боку Кремля. Раніше Лавров збирався невідомо від кого чи від чого захищати російське та російськомовне населення країни. Він також натякнув, що долю невизнаного Придністров'я може повторити Гагаузія – автономне територіальне утворення на півдні країни.

Читайте також:

Лавров глибоко образив Ізраїль своєю заявою про Гітлера

Лавров глибоко образив Ізраїль своєю заявою про Гітлера

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1496
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація