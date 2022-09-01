Кремль знову погрожує Молдові: Лавров заговорив про небезпеку для військових РФ у Придністров'ї

Міністр закордонних справ РФ періодично виступає з погрозами країнам, які були у складі Радянського Союзу.
Очільник МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров знову погрожує Молдові.
Як повідомляє пропагандистське видання "ТАСС", він заявив, що будь-яка загроза безпеці російських військових у Придністров'ї буде розцінюватися, як напад на РФ.
"Будь-які дії, які будуть наражати на загрозу безпеку військових РФ у Придністров'ї, будуть розцінюватися як напад на Росію", - заявив Сергій Лавров.
Варто зазначити, що це вже не перші погрози Молдові з боку Кремля. Раніше Лавров збирався невідомо від кого чи від чого захищати російське та російськомовне населення країни. Він також натякнув, що долю невизнаного Придністров'я може повторити Гагаузія – автономне територіальне утворення на півдні країни.
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