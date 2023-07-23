Кремль знову розганяє фейки про напад Польщі на Україну: що про це відомо

У Кремлі знову вдались до поширення дезінформаційної кампанії проти Польщі та України, яку окупанти активно розпочали ще минулого року. Так, пропагандисти РФ знову заговорили про нібито "плани Польщі захопити захід України".

ТСН.ua зібрав нещодавні фейки Росії.

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні Радбезу РФ 21 липня 2023 року заявив про створення військового формування Польщі, Литви та України задля подальшої окупації останньої.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під "натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоб потім "відірвати" собі жирніший шматок, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню Західну Україну. Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі", – вигадав очільник Кремля.

Диктатор РФ також заявив про "подарунок Сталіна".

"Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", – заявив Путін.

На закиди Путіна про Сталіна прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зауважив, що Польща викличе посла РФ до МЗС.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації викличуть до Міністерства закордонних справ", - заявив він.

Від хворих фантазій Путіна не відмовився і голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

"Згідно з їхньою ідеологією, сотні тисяч мешканців України мають загинути на фронті (для цього київському режиму постачається дедалі більша кількість озброєння), а решта – втратити свою національну ідентичність. Для вирішення цього завдання використовуються імперські амбіції Польщі", - йдеться у його заяві.

Далі Володін видав, що Польща та Литва начебто приготували 25-тисячне військо для "окупації" заходу України та війну до "останнього українця".

"Поляки хочуть повернути собі, як вони вважають, свої історичні землі – Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні. Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця", - шокував він заявою.

Після фантазій Володимира Путіна та В’ячеслава Володіна на арені політичних "лякалок" з'явився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і несподівано видав, що він "проти поділу України і передавання українських земель Польщі є неприйнятним".

Крім цього абсурду Лукашенко ще й пообіцяв: "якщо населенню Західної України потрібна буде підтримка, то Білорусь надасть її".

"Відрив заходу України, розчленування України та передавання земель Польщі є неприйнятними. І якщо потрібно буде західному населенню України, ми, звісно, їх підтримуватимемо", - сказав Лукашенко.

Окрім заяв про "підтримку України", самопроголошений президент не забув вчергове нагадати про те, "звідки готується напад на Білорусь". Так, Олександр Лукашенко на зустріч із Путіним привіз мапу "перекидання польських військ до кордонів" РФ та РБ. За його словами, дві бригади Збройних сил Польщі розташувалися недалеко від Бреста та Гродного.

"Одна із бригад своє місце знайшла у межах 40 км від Бреста. Мапу я покажу. Ми все це бачимо. Друга бригада стоїть приблизно за 100 км від Гродного. Ну дивізія. Поки бригади підійшли, поляки на своїй території відкрили ремонт Leopard. І активізується аеродром у Жешуві, куди американці перекидають техніку, а потім вона перекидається на територію Польщі", - помарив Лукашенко.

Варто зауважити, що цьогорічні наративи Кремля про "напад Польщі на Україну" – не нові. Так, 2022 року у РФ заявляли, що "Польща захопить захід України за її борги".

Тоді у спецслужбах Польщі зазначили, що російська пропаганда вибудувана на брехні про те, що Київ та Варшава нібито домовилися про те, що "Польща забере захід України за її борги" і що польські найманці зрештою окупують Україну.

Ба більше, у Кремлі видали, що Польща під приводом травневих військових навчань "планує встановити воєнно-політичний контроль над західними регіонами України", а до червня Україну нібито можуть "поділити".

Читайте також: