Кремль знову сказав "ні" миру: що кажуть аналітики ISW

Сергій Рябков / © Associated Press

Реклама

Керівництво країни-агресорки знову продемонструвало повну відсутність бажання завершувати війну дипломатичним шляхом. У Міністерстві закордонних справ РФ прямо заявили, що Кремль не збирається підписувати жодних угод про припинення вогню «просто зараз», незважаючи на сигнали про можливий прогрес у перемовинах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Москва категорично відкинула мирний план із 20 пунктів, який президент України Володимир Зеленський презентував світовій спільноті 24 грудня після консультацій зі США та європейськими партнерами.

Реклама

За словами Рябкова, встановлювати конкретні дати мирного врегулювання «недоцільно». Більше того, російський дипломат спробував перекласти відповідальність, назвавши зусилля України та Європи перешкодою для миру.

У МЗС РФ поскаржилися, що український план «радикально відрізняється» від того, чого хоче Росія, та підтвердили намір воювати до досягнення цілей Кремля.

Аналітики ISW нагадують, що справжні цілі Москви залишаються незмінними: повне знищення боєздатності української армії, повалення законного уряду (капітуляція) та ліквідація суверенітету України.

Маніпуляції з «угодою на Алясці»

Російська дипломатія намагається розіграти карту так званої «Анкоріджської угоди». Йдеться про саміт між США та РФ на Алясці у серпні 2025 року, результати якого залишаються предметом спекуляцій.

Реклама

Рябков стверджує, що під час тієї зустрічі Вашингтон і Москва нібито узгодили певні рамки, які є «фундаментальними» та «невід’ємними» для Росії. У Кремлі наполягають, що ці домовленості «не мають альтернативи», і будь-який мирний процес має відбуватися виключно в їхніх межах.

Водночас ISW зазначає, що російська версія подій суперечить офіційним повідомленням США про саміт. Москва навмисно використовує невизначеність, аби нав’язати світу думку, що Америка вже погодилася на російські умови.

Окрім вимог до України, Росія знову повернулася до шантажу Північноатлантичного альянсу. У МЗС РФ заявили, що «корінними причинами» війни є розширення НАТО, і вимагають їх усунення.

Рябков наголосив, що будь-яка угода повинна враховувати ультиматуми, які Росія висунула Заходу ще наприкінці 2021 року. Фактично йдеться про вимогу радикальної зміни архітектури безпеки в Європі.

Реклама

Нагадаємо, Україна спільно із західними партнерами сформувала чітку переговорну рамку щодо завершення війни. Відповідний план вже пройшов узгодження зі Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами, проте офіційна Москва досі не висловила своєї позиції.

Раніше український політолог Вадим Денисенко заявив, що мирний план із 20 пунктів, який раніше озвучив президент Володимир Зеленський, не передбачає підписання і має насамперед політичні цілі.