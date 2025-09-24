Кремль знову тисне на Україну: чому Путін вимагає переговорів негайно

Пєсков / © Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву, яка є відвертим тиском на Україну.

Це передають РосЗМІ.

За його словами, Москва зберігає готовність до переговорів, але з чітким ультиматумом: «Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть набагато гіршими».

Ця заява є черговою спробою змусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Кремля.

Основна мета подібних заяв — змусити Україну відмовитися від своїх суверенних територій та сісти за стіл переговорів без попередніх умов. На думку Кремля, це дозволить закріпити тимчасові успіхи на фронті та легітимізувати їх у очах міжнародної спільноти.

Проте, Україна неодноразово заявляла, що не піде на поступки і не вестиме переговори, поки Росія не виведе свої війська з українських територій. Заяви Пєскова лише підтверджують, що Кремль не готовий до реального миру, а лише прагне досягти своїх цілей шляхом шантажу та примусу.

Нагадаємо, також у Кремлі зробили чергову заяву щодо можливих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За словами Дмитра Пєскова, російський президент зберігає готовність до зустрічі, але лише за однієї умови: вона повинна бути ретельно підготовлена. Пєсков назвав переговори без попереднього узгодження «піар-акцією», яка не дасть результатів.