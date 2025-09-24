- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 925
- Час на прочитання
- 1 хв
Кремль знову тисне на Україну: чому Путін вимагає переговорів негайно
Нова заява Кремля щодо переговорів супроводжується відвертими погрозами. Пєсков відкрито заявляє, що чим довше Україна відмовляється від діалогу, тим гіршою стає її позиція.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву, яка є відвертим тиском на Україну.
Це передають РосЗМІ.
За його словами, Москва зберігає готовність до переговорів, але з чітким ультиматумом: «Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть набагато гіршими».
Ця заява є черговою спробою змусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Кремля.
Основна мета подібних заяв — змусити Україну відмовитися від своїх суверенних територій та сісти за стіл переговорів без попередніх умов. На думку Кремля, це дозволить закріпити тимчасові успіхи на фронті та легітимізувати їх у очах міжнародної спільноти.
Проте, Україна неодноразово заявляла, що не піде на поступки і не вестиме переговори, поки Росія не виведе свої війська з українських територій. Заяви Пєскова лише підтверджують, що Кремль не готовий до реального миру, а лише прагне досягти своїх цілей шляхом шантажу та примусу.
Нагадаємо, також у Кремлі зробили чергову заяву щодо можливих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За словами Дмитра Пєскова, російський президент зберігає готовність до зустрічі, але лише за однієї умови: вона повинна бути ретельно підготовлена. Пєсков назвав переговори без попереднього узгодження «піар-акцією», яка не дасть результатів.