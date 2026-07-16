Кремль знову заговорив про «мир», але висунув нові умови: подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі вкотре заявили про нібито готовність до переговорів щодо «миру» в Україні . Водночас традиційно кинули нові звинувачення на адресу України та вибухнули ультиматумами.

Про це заявив речник російського «фюрера» Дмитро Пєсков.

Прессекретар російського диктатора Путіна зухвало заявив, мовляв, РФ наразі «не бачить перспектив» швидкого відновлення переговорного процесу.

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Водночас він знову намагається створити видимість «готовності до миру», брехливо запевнивши, що Росія начебто «залишається відкритою до діалогу». Хоча саме Москва всіляко уникає прямих переговорів і нав’язує Україні власні умови.

За словами Пєскова, у Києві нібито «добре знають», які рішення потрібно ухвалити для завершення війни. Вочевидь, йдеться про традиційні кремлівські вимоги, які неодноразово звучали від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков заявив про «сигнали» від США щодо миру в Україні. Він нахабно вихвалився «каналами спілкування» РФ і США. З його слів, нібито Москва «отримує сигнали» про готовність Вашингтона повернутися до посередництва в переговорах щодо війни в Україні.

Водночас він традиційно переклав відповідальність за продовження війни на Україну, звинувативши її в небажанні завершувати бойові дії. Пєсков закликав США вплинути на Київ, щоб, за його словами, припинити атаки по російській інфраструктурі.

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