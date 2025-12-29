Кремль зриває основу плану Трампа: ISW про те, як РФ тисне на переговори та вимагає поступок

Кремль. / © Associated Press

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що кілька питань залишаються невирішеними. Зокрема, пов'язані з Донбасом території та можливе припинення вогню, щоб провести референдум щодо майбутньої мирної угоди. Український лідер заявив, що сторони майже узгодили 20-пунктовий мирний план та документ між США, Україною та Європою щодо гарантій безпеки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Трамп зателефонував диктатору Росії Володимиру Путіну перед зустріччю із Зеленським, а помічник “фюрера” Юрій Ушаков повідомив, що лідери обговорили робочі групи, одна з яких буде зосереджена на питаннях безпеки, а інша — на економічних питаннях.

Однак в ISW продовжують вважати, що нещодавні заяви з Москви суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для припинення війни.

“Кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, що надаються Європою. Кремлівські чиновники також закликали до будь-якої майбутньої мирної угоди, яка б відповідала вимогам Росії щодо припинення розширення НАТО та скорочення своїх кордонів”, - йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що заяви Кремля свідчать, що цілі РФ в Україні виходять за межі територіальних вимог, як-от захоплення Донецької області. Саме тому, акцентують в ISW, мирна угода, яка не враховує вимоги Росії до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Москву і не приведе до тривалого миру, який може нормалізувати російсько-європейські або російсько-американські відносини.

Водночас Путін та військове командування країни-агресорки надалі перебільшує тактичні деталі, щоб створити помилкове враження про те, що українська оборона — на межі краху. Напередодні зустрічі Трампа із Зеленським “фюрер” зустрівся з керівництвом Генштабу. Аналітики припускають, що метою було вплинути на перебіг переговорів Києва і Вашингтона.

Зокрема, начальник Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну, що нібито їхні війська продовжують виконувати бойові завдання з метою захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Він також відзвітував про начебто захоплення населених пунктів на Покровському напрямку, зокрема, Мирнограда, та Гуляйполя у Запорізькій області.

Своєю чергою, ISW оцінює, що війська РФ просувалися із середньою швидкістю 14,4 квадратних кілометра на день у 2025 році. Це означає, що загарбникам знадобиться час до 1 квітня 2029-го, щоб захопити решту чотирьох областей, якщо нинішні темпи збережуться. Однак цей розрахунок не враховує багато перешкод, з якими росіяни зіткнуться на шляху - такі як форсування річки Дніпро, подолання інших водних об'єктів по всій області та захоплення Запоріжжя і Херсона. Аналітики вважають, що просування загарбників навряд чи буде лінійним і їм, ймовірно, знадобиться більше 1190 днів, щоб захопити всі чотири області.

Окрім того, Путін та командири продовжують хибно зображувати майбутні зусилля Росії щодо захоплення Поясу фортець у Донецькій області як швидку та легку справу. Пояс фортець складається з чотирьох сильно укріплених великих населених пунктів – Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська – які складають основу оборони ЗСУ в Донецькій області.

Тим часом в ISW оцінили наприкінці листопада 2025-го, що окупанти завершать захоплення решти Донеччини лише у серпні 2027 року, припускаючи, що російські війська зможуть підтримувати темпи просування на той час.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав умову для зупинення бойових дій. З його слів, йдеться про повне виведення ЗСУ за межі адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Росія, цинічно наголосив представник “фюрера” думає про припинення війни “в контексті досягнення своїх цілей”.

Окрім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що Путін категорично проти припинення вогню для референдуму. Мовляв, він турбується про те, що не хоче опинитися в ситуації, “коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь”.