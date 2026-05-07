Зеленський після зриву перемир’я Кремлем зробив гучну заяву: що буде далі

Російська Федерація серйозно не розглядає можливість припинити вогонь. Свідченням цього є атаки, які окупаційне військо здійснює по Україні. Водночас у Кремлі турбуються лише про парад на Красній площі.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

«Росія не розглядає серйозно можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, — це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви», — наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна пропонувала розпочати режим тиші від опівночі 6 травня. Втім, російська армія не дотримується його. Саме тому, акцентував Зеленський, Україна «діятиме справедливо — з дня на день».

«У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари — наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії», — заявив він.

За словами президента, для завершення війни потрібні конкретні кроки для і Київ «працює заради цього». Водночас «питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії», додав Зеленський.

Атаки РФ по Україні

Президент також повідомив, що від початку цієї доби 7 травея РФ завдала ударів «в усіх формах», застосовуючи дрони, ракети, авіабомби, та здійснюючи десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту.

Внаслідок атак росіян зафіксовані пошкодження цивільних об’єктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині.

«Були удари по локомотивах та інфраструктурі „Укрзалізниці“ в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню», — додав президент.

Нагадаємо, 6 травня президент України заявив, що Путін зірвав перемир’я. З його слів, лише від 00:00 до 10:00 було зафіксовано 1820 порушень тиші. Окупанти здійснювати штурмові дії на фронті, а також завдали ударів з повітря по різних регіонах України.

У Міноборони України також заявили, що армія РФ зірвала режим тиші, здійснивши обстріли України. Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що «перемир’я» Кремля до 9 травня фактично зірване, адже атаки їхньої ж армії знівелювали його.

