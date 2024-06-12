Кремль звинувачує Україну в тероризмі: навіщо - пояснили аналітики

Зокрема, Москва заявляє про "український слід" в подіях у "Крокус Сіті Холл".

Очільник російської ФСБ Олександр Бортніков посилив шаблонну версію Кремля, яка звинувачує Україну та НАТО в організації терористичних атак та диверсій на території РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні Бортніков під час засідання Російського антитерористичного комітету заявив, що Київ за підтримки Сполучених Штатів Америки та НАТО "нарощує зусилля щодо терористичних атак і диверсій на території Росії". Також він неправдиво звинуватив українську розвідку у теракті в "Крокус Сіті Холлі"під Москвою 22 березня.

За оцінками ISW, ця атака була організована підрозділом Ісламської держави в Афганістані ІДІЛ-К. Аналітики наголошують: немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього будь-яким чином.

Аналітики пояснюють дії Кремля бажанням підірвати довіру до України. Американські фахівці вважають, що регулярно використовує звинувачення у тероризмі проти України та Заходу, щоб підірвати підтримку України Заходом та представити себе жертвою західної та української агресії.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік". В концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Загинуло близько 150 осіб.

Наступного дня в РФ заявили про про затримання підозрюваних у нападі біля кордону з Україною. Нібито затримані мали "відповідні контакти на українській стороні". Згодом диктатор РФ Володимир Путін заявив про "український слід". Цю "версію" далі підтримують у Москві.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін пригрозив ударами по інших країнах.За його словами, удари по території РФ "за участю країн Заходу", означають їх "пряму війну проти Росії".

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