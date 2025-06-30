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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кремль звинувачує Київ у небажанні переговорів: у Зеленського відреагували

Москва “щодня демонструє діями” власну неготовність до миру, наголошує очільник ОП.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Заяви з Кремля про нібито готовність до діалогу та звинувачення на адресу України - це імітація та маніпуляція. Так Москва намагається “перекласти відповідальність за затягування війни”.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Російські заяви про те, що “динаміка переговорів залежить від Києва” - це чергова маніпуляція. Вони звучать паралельно з ракетними ударами по українських містах і спробами знищити критичну інфраструктуру”, - наголосив політик.

За словами Єрмака, свою неготовність до миру РФ “щодня демонструє діями, намагається нав’язати світові перекручену картину, де “Кремль нібито “відкритий”, а всі інші - винні у війні”

“Правда проста: саме Москва є ініціатором і рушієм цієї війни. Саме Кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах”, - додав представник українського президента.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, динаміка переговорного процесу щодо України багато в чому залежить від позиції Києва та ефективності посередництва Вашингтона.

Окрім того, з його слів, наразі терміни третьої зустрічі Києва і Москви у Стамбулі невідомі. Дата наступних переговорів стане відомою після закінчення обмінів полоненими.

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