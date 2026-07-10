Кремль звинуватив Україну у війні і звернувся до Білого дому: подробиці

Путін і Пєсков. / © Associated Press

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Кремль вкотре вдався до цинічних заяв щодо війни проти України, безпідставно звинувачуючи Київ у нібито «абсолютному» небажанні миру. Хоча саме Москва всіляко ухиляється від переговорів та вдається до все нових ультиматумів.

Чергову зухвалу заяву зробив речник президента-диктатора Дмитро Пєсков.

Він також брехливо повторив тезу про нібито «відкритість» до мирних переговорів.

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«Путін зберігає свою відкритість», — брехливо висловився представник Кремля.

Водночас, наголосив Пєсков, Москва «продовжує залишатися відкритою для досягнення своїх цілей шляхом політико-дипломатичного врегулювання».

Речник «фюрера» вкотре звинуватив Київ не лише у небажанні закінчувати війну, а ще й буцімто в ескалації. Мовляв, лише через це РФ продовжує так звану «спецоперацію» та буде розширювати «буферну зону» на кордоні з Україною.

Не оминули в Кремлі й українських ударів по російських об’єктах. Там цинічно закликали Вашингтон натиснути на Київ, аби припинити атаки по інфраструктурі РФ.

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Як повідомлялося, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль далі буде продовжувати війну в Україні. Це, пригрозив він, триватиме, поки Москва не досягне цілей, визначених «фюрером» Володимиром Путіним в червні 2024-го. Зокрема, йдеться про виведення ЗСУ території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас Кремль також заявляє, що готовий воювати далі — хоча нібито прагне «миру». Зокрема, зі слів Дмитра Пєскова, росіяни мають достатньо ресурсів для продовження так званої СВО.

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