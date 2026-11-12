Кремлю мало Донбасу: переговори в Абу-Дабі показали, на які поступки замахнувся Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі вкотре дали зрозуміти, що не збираються обмежуватися захопленням Донбасу. Путінські високопосадовці відкрито озвучили вимоги, які фактично передбачають повну капітуляцію України і територіальні поступки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики акцентують, що голова делегації РФ на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський зробив чергову цинічну заяву щодо територіальних претензій Кремля. Він зухвало наголосив, що Росія нібито захопить «кожен сантиметр своєї землі» — так чи інакше.

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Ба більше, політик повторив тезу «фюрера» Путіна, озвучену ще в червні 2025-го: «Де ступила нога російського солдата — там Росія». В ISW зауважують, що Москва вкотре нахабно демонструє, що вважає окуповані українські території своєю здобиччю.

Помічник диктатора також наголосив, мовляв, Російська Федерація не погодиться на жодний обмін територіями і продовжуватиме розширювати свою «зону безпеки» в Україні. Ймовірно, маючи на увазі територію на півночі Сумської та Харківської областей, яку росіяни називають частиною «буферної зони».

«Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п’яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни», — наголошують американські аналітики.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Сергій Лавров аналогічно заявив, що Росія буде далі дотримуватися «курсу», який відповідає вимогам, викладеним Путіним у його промові до МЗС ще в червні 2024-го.

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В ISW нагадують: ця промова вимагала виведення ЗСУ з усієї Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, зокрема райони, які загарбники ніколи не окупували; демілітаризації і «денацифікації» України (заміни нинішнього українського уряду проросійським); та відмови Києва від своїх прагнень вступити до НАТО.

«У Кремлі неодноразово заявляли, що виведення українських військ з усієї території Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для мирного врегулювання. Водночас Путін та інші високопосадовці постійно підтверджують, що Москва не відмовляється від вимог, які російський диктатор озвучив ще в червні 2024-го», — наголосили у звіті.

Зауважимо, що наразі українські Сили оборони контролюють 0,38% Луганської області, 20,12% Донецької області, 24,42% Запорізької області та 30,11% Херсонської області. Втім, Путін продовжує вимагати території, які його війська не змогли захопити, підсумували в ISW.

Територіальні претензії Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ шокувала заявою про Донбас на переговорах в Абу-Дабі. Вони зухвало стверджували, що ніби захопила половину підконтрольної Україні цієї території.

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Своєю чергою, очільник ОП Кирило Буданов каже, що подробиці переговорів залишатимуться непублічними. Окрім того, він утримався від відповіді на запитання, чи вимагає РФ виходу ЗСУ з Донбасу.

Водночас The Telegraph пише про те, що Україна відхилила план США щодо Донбасу. За даними видання, переговорники американського лідера Дональда Трампа виступили з ініціативою територіального компромісу. Він передбачав перехід під фактичний контроль РФ усієї лінії фронту на Донбасі, але без офіційної здачі Україною підконтрольних їй міст у регіоні.

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