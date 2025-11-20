ТСН у соціальних мережах

Кремлівський посередник "вертить" Віткоффом у переговорах Трампа про Україну — політолог

Політолог Ігор Чаленко заявив, що «Міндічгейт» — це привід змусити Київ до поступок.

Світлана Несчетна
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

Хотілося би більше Кіта Келлога у переговорному процесі, бо Кирило Дмітрієв «вертить» Стівом Віткоффом як хоче.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив політолог Ігор Чаленко.

«Хотілося б більше зараз в нинішньому процесі безпосередньо пана Келога. Тому що у нього є реалістичний підхід. Бо, як сам казав сам Трамп: „Віткофф не знає Росії. Він не розуміється в деталях, не відчуває цього. І в цій ситуації це найбільша проблема“, — каже політолог.

На думку політолога, нині йде дуже жорстка, кулуарна робота.

Чаленко вважає, що корупційний скандал в Україні дійсно використовують як привід.

«Міндічгейт» — використовується «аби надати Києву більшої гнучкості», — підсумував політолог.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, що висуває жорсткі вимоги до України.

