Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Хотілося би більше Кіта Келлога у переговорному процесі, бо Кирило Дмітрієв «вертить» Стівом Віткоффом як хоче.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив політолог Ігор Чаленко.

«Хотілося б більше зараз в нинішньому процесі безпосередньо пана Келога. Тому що у нього є реалістичний підхід. Бо, як сам казав сам Трамп: „Віткофф не знає Росії. Він не розуміється в деталях, не відчуває цього. І в цій ситуації це найбільша проблема“, — каже політолог.

Реклама

На думку політолога, нині йде дуже жорстка, кулуарна робота.

Чаленко вважає, що корупційний скандал в Україні дійсно використовують як привід.

«Міндічгейт» — використовується «аби надати Києву більшої гнучкості», — підсумував політолог.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, що висуває жорсткі вимоги до України.