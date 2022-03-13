"Крига скресла, процес пішов" - посол ЄС про вступ України до Євросоюзу

"Крига скресла, процес пішов" - посол ЄС про вступ України до Євросоюзу

На саміті у Версалі 11 березня голови держав та урядів ЄС обговорили заявку України на членство у ЄС.

Голова представництва Європейського Союзу Матті Маасікас заявив, що після саміту ЄС у Версалі, робота щодо членства України в Євросоюзі розпочалася, крига скресла і процес пішов.

Про це він написав у Twitter.

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заявку України на членство в об'єднанні. Вони надіслали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочалася, крига скресла, процес пішов", – заявив Матті Маасікас.

Посол ЄС також нагадав, що країни-члени союзу допомагають українському народу й державі, постачаючи зброю. Він запевнив, що постачання зброї, гуманітарна підтримка, прихисток для українців і макрофінансова допомога на 300 млн євро, - лише початок підтримки, адже ще більше допомоги попереду.

За його словами, ЄС захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС уперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", - наголосив Маасікас.

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