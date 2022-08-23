"Крим - це Україна": Ердоган вважає, що Росія повинна повернути окупований півострів

Він наголосив, що Туреччина підтримує повернення Україні анексованого Криму.

Про це Ердоган сказав під час свого виступу на "Кримській платформі".

"Ми сприятимемо зусиллям платформи на всіх рівнях. Ми вважаємо захоплення Криму незаконним. Це - наша принципова позиція. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це - критично важливо для всього регіону та світової безпекової системи", - наголосив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що Крим - це батьківщина кримських татар, які є громадянами України.

"Кримські татари зазнали страждань за свою історію та боряться за мирне життя на своїй батьківщині", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини сказав, що війна Росії проти України повинна закінчитись справедливим миром - збереженням територіальної цілісності України. Ердоган наголосив, що Туреччина докладає зусиль, щоб війна закінчилась.

"Ми продовжимо докладати зусилля для встановлення миру. Я ще раз засвічую нашу підтримку територіальній цілісності України - включно з Кримом. Крим - це Україна! Він повинен бути у складі України", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна.

Читайте також: