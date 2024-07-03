Крим - це Україна: у Пентагоні заявили про можливості використання американської зброї

А ось по Росії поки далекобійну зброю використовувати не можна.

Підхід США стосовно застосування Збройними силами України американської зброї по території Росії наразі залишається без змін.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер на прохання прокоментувати, чи обговорювалося це питання під час зустрічі міністрів оборони України та США, - пише Укрінформ.

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«Наша політика щодо використання (Збройними силами України – ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася», - сказав він.

У відповідь на уточнення, чи стосується це Кримського півострову, генерал зауважив: «Крим – це Україна».

Нагадаємо, нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито готовність до мирних переговорів з Україною викликали скептичну реакцію не лише в Києві, але й у західних партнерів. Українські та західні посадовці назвали так звані "мирні ініціативи" Путіна "профанацією" і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

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