Крим - це Україна: в тимчасово окупованому Сімферополі партизани поширюють жовто-блакитні листівки

Про це йдеться у повідомленні руху опору під назвою "Жовта стрічка" у соціальній мережі Telegram.

"Крим - це Україна!", - йдеться у повідомленні.

Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі.

Українські листівки у Сімферополі (5 фото)

"Наші активісти вірять в те, що Україна відновить свою територіальну цілісність! Слава Україні!Пишаємось українцями, віримо у ЗСУ, працюємо над перемогою! Долучайся до нашого руху!", - закликають українські партизани в окупованому місті.

Нагадаємо, що раніше на авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки.

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