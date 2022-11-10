Крим - це Україна: в тимчасово окупованому Сімферополі партизани поширюють жовто-блакитні листівки

Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі.
Про це йдеться у повідомленні руху опору під назвою "Жовта стрічка" у соціальній мережі Telegram.
"Крим - це Україна!", - йдеться у повідомленні.
Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі.
"Наші активісти вірять в те, що Україна відновить свою територіальну цілісність! Слава Україні!Пишаємось українцями, віримо у ЗСУ, працюємо над перемогою! Долучайся до нашого руху!", - закликають українські партизани в окупованому місті.
Нагадаємо, що раніше на авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки.
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