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Крим - це Україна: в тимчасово окупованому Сімферополі партизани поширюють жовто-блакитні листівки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Крим - це Україна: в тимчасово окупованому Сімферополі партизани поширюють жовто-блакитні листівки

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це йдеться у повідомленні руху опору під назвою "Жовта стрічка" у соціальній мережі Telegram. 

"Крим - це Україна!", - йдеться у повідомленні. 

Активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують працювати в тимчасово окупованому Сімферополі.

"Наші активісти вірять в те, що Україна відновить свою територіальну цілісність! Слава Україні!Пишаємось українцями, віримо у ЗСУ, працюємо над перемогою! Долучайся до нашого руху!", - закликають українські партизани в окупованому місті. 

Нагадаємо, що раніше на авіабазі під Сімферополем, де пролунали вибухи, перебувало 24 російських літаки

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Дата публікації
Перегляди
345
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