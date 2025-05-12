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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Крім Путіна, ні з ким": Єрмак про умови переговорів з РФ

Андрій Єрмак заявляє, що переговори можливі лише з Путіним, як з єдиним, хто ухвалює рішення в Росії.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський здійснив «дипломатичний гамбіт», запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі у четвер, 12 травня. Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що крім Путіна, ні з ким від російської сторони президент не говоритиме.

Про це Єрмак сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

«А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня і здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи — але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав’язано», — резюмував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини у Туреччині.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна 12 травня у Туреччині.

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