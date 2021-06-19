"Крим все ще окупований": у Великій Британії назвали умову для зустрічі Джонсона з Путіним

Бен Воллес наголосив, що Кремль повинен визнавати і поважати "суверенітет інших людей".

Саміт британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і російського президента Володимира Путіна відбудеться, лише коли РФ припинить "зловмисну ​​діяльність" проти Великої Британії та її союзників.

Відповідне твердження міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив в інтерв'ю для Sky News.

За його словами, для відновлення російсько-британських відносин Путіну потрібно продемонструвати "деякі позитивні ознаки змін".

"Крим все ще незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити", - вказав він.

Очільник британського Міноборони визнав, що протиріччя між країнами "не в інтересах" російського народу, економіки РФ і населення Великої Британії.

Однак, наголосив Воллес, Кремль повинен визнавати і поважати "суверенітет інших людей і міжнародний правопорядок", лише тоді можливе поліпшення відносин, зокрема скасування санкцій.

На питання про те, чи може Москва бажати поліпшення відносин з Великою Британією, глава оборонного відомства відповів: "Сподіваюся, що так. Але ми будемо судити їх за їхніми діями".

Воллес також сказав, що занепокоєний підтримкою, яку Росія висловила Білорусі у ситуації з перехопленням літака Ryanair у Мінську з подальшим арештом опозиціонера Романа Протасевича. Окрім того, він згадав про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше Бен Воллес називав Російську Федерацію "загрозою номер один".

Підсумки зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна — "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання