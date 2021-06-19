"Крим все ще окупований": у Великій Британії назвали умову для зустрічі Джонсона з Путіним

Бен Воллес наголосив, що Кремль повинен визнавати і поважати "суверенітет інших людей".
Саміт британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і російського президента Володимира Путіна відбудеться, лише коли РФ припинить "зловмисну діяльність" проти Великої Британії та її союзників.
Відповідне твердження міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловив в інтерв'ю для Sky News.
За його словами, для відновлення російсько-британських відносин Путіну потрібно продемонструвати "деякі позитивні ознаки змін".
"Крим все ще незаконно окупований в Україні, і є ще дещо, що потрібно вирішити", - вказав він.
Очільник британського Міноборони визнав, що протиріччя між країнами "не в інтересах" російського народу, економіки РФ і населення Великої Британії.
Однак, наголосив Воллес, Кремль повинен визнавати і поважати "суверенітет інших людей і міжнародний правопорядок", лише тоді можливе поліпшення відносин, зокрема скасування санкцій.
На питання про те, чи може Москва бажати поліпшення відносин з Великою Британією, глава оборонного відомства відповів: "Сподіваюся, що так. Але ми будемо судити їх за їхніми діями".
Воллес також сказав, що занепокоєний підтримкою, яку Росія висловила Білорусі у ситуації з перехопленням літака Ryanair у Мінську з подальшим арештом опозиціонера Романа Протасевича. Окрім того, він згадав про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Раніше Бен Воллес називав Російську Федерацію "загрозою номер один".