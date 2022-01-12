"Критичний момент для безпеки Європи": у Брюсселі почалося засідання Ради НАТО-Росія

"Критичний момент для безпеки Європи": у Брюсселі почалося засідання Ради НАТО-Росія

Столтенберг назвав переговори з РФ "своєчасною можливістю для діалогу у критичний момент для європейської безпеки".

У Брюсселі 12 січня стартувало засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Зараз відбувається зустріч Ради НАТО-Росія. Це своєчасна можливість для діалогу у критичний момент для європейської безпеки. Коли напруження зростає, ще важливіше, що ми сідаємо за один стіл і розглядаємо наші занепокоєння", - написав він у Twitter.

Відомо, що Росію представляє заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко і заступник міністра оборони Олександр Фомін, Америку - перша заступниця держсекретаря Уенді Шерман. Також у переговорах беруть участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, постійні представники 30 держав Альянсу в Брюсселі.

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Переговори, передбачається, триватимуть близько трьох годин. Після закінчення Столтенберг, очікується, дасть пресконференцію.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Як повідомлялося, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що нове вторгнення Росії до України стане "вердиктом" для НАТО і колективною поразкою Заходу.

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