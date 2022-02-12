"Критично важливо зберігати спокій": МЗС України опублікувало заяву на тлі загрози нападу Росії

Вчора на засіданні РНБО під головуванням Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та наших подальших дій.

У Міністерстві закордонних справ України вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

Про це йдеться у заява МЗС України, опублікованій 12 лютого на тлі повідомлень про широкомасштабний наступ РФ.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку. Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві також наголошують, що комплексний пакет стримування РФ, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі.

Водночас американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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