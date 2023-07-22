Критика Путіна та армії РФ: за що Гіркін потрапив до СІЗО – подробиці справи

Російські правоохоронці 21 липня затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Його забрали просто з дому близько полудня. У квартирі Гіркіна співробітники Слідчого комітету РФ провели обшуки.

У чому звинувачують Гіркіна

Ігорю Стрєлкову інкримінують публічні заклики в Інтернеті до здійснення екстремістської діяльності. Міщанський суд Москви підтримав клопотання обвинувачення та арештував Гіркіна до 19 вересня, попри його обіцянки не ховатися від слідства. Терористові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Гіркін у Міщанському суді Москви. / Фото: Associated Press

"Гіркін є відомою особистістю, має зв'язки в правоохоронних органах", - так слідчий ФСБ обґрунтував необхідність арешту терориста. Слідчий зазначив, що Стрєлков служив у "підрозділі, який проводить оперативно-розшукову діяльність", а отже, має навички конспірації і може легко втекти.

Як йдеться у матеріалі BBC, Стрєлков просив суд про домашній арешт, посилався на стенокардію другого ступеня та прийом ліків.

За попередніми даними, затримання проводилося нібито через заяву колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського, який працював хірургом у армії Пригожина.

Так, Петровський підтвердив BBC, що звертався до Генпрокуратури із проханням перевірити заяви Стрєлкова.

"Приводом стало те, що громадянин Гіркін виступає проти нашої країни, видаючи себе за патріота. Він допустив висловлювання, які ображають країну, президента, це спричинило те, що я написав звернення до Генпрокуратури", прокоментував Петровський.

Що відомо про адвоката та суддю Гіркіна

Захисником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) є адвокат Олександр Молохов. Він у різний час захищав засновника "МММ" Сергія Мавроді, націоналіста Данила Константинова, чиновницю Міноборони Євгенію Васильєву, ескортницю Настю Рибку, лідера партії "Яблуко" Сергія Митрохіна та навіть померлого у в'язниці адвоката Сергія Магнітського.

Зі своїм підзахисним адвокат зустрівся вже в суді.

Як пише BBC, суддя у справі Гіркіна Олеся Менделєєва рік тому засудила московського муніципального депутата Олексія Горінова до семи років колонії за поширення "фейків" про російську армію.

Критика диктатора Путіна

Останні місяці Гіркін-Стрєлков активно критикував владу Росії, зокрема, диктатора Володимира Путіна. Гіркін відкрито говорив про проблеми "спеціальної військової операції".

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). / Фото: Associated Press

"Сьогоднішня промова Верховного Некомандувача перед воєнкорами миттєво розвіяла весь мій стриманий оптимізм, що виник за результатами першого тижня ворожого наступу. Я не можу охарактеризувати його інакше, ніж словами т. Швондера з „Собачого серця": "Це… якась ганьба!", - заявляв Гіркін.

У квітні 2023 року Гіркін заявив, що Путін є "лідером нації за фактом, доки не помре, або його не скинуть, або сам не скаже, що він втомився". Терорист нарікав, що диктатор створив таку політичну систему, що замінити його практично немає ким.

"Віцепрезидента у нього немає. На посаді керівника Держдуми пе****ст (В'ячеслав Володін – ред)., бабуся божевільна на чолі Сенату (Валентина Матвієнко – ред.). Податківець абсолютно непопулярний сидить на чолі уряду (Михайло Мішустін – ред).) Усі фігури, які формально можуть його замінити в разі чого – взагалі не популярні, або анекдотичні. Він сам це зробив! І ми зараз заручники цієї ситуації. Він лідер нації не тому що на це заслуговує, а тому що "на безриб'ї і рак - риба", — заявив Гіркін-Стрєлков.

Гіркін також писав про нікчемну поведінку президента РФ Володимира Путіна, який не відправив у відставку ні армійських керівників, які "виявили під час заколоту Пригожина некомпетентність і боягузливість", ні державних діячів, які "втекли за кордон у день заколоту".

Російський терорист Гіркін також закликав Путіна піти у відставку через низку великих поразок на фронті.

А після того, як з Туреччини до України повернулись командири захисників "Азовсталі", Гіркін заявив, що Путіна можуть "етапувати до Гааги".

"На місці Володимира Володимировича я б не ризикував приймати пропозицію Ердогана зустрітися з ним у Туреччині. Оскільки наочно зростає ймовірність, що нашого президента забудуть сповістити про майбутнє етапування до Гааги", - заявив тоді терорист.

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