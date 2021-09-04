Кривава річниця: Байден наказав розсекретити деякі документи про теракт 11 вересня

Президент вважає, що американський народ заслуговує мати повнішу картину того, що сталося

Президент США Джо Байден підписав указ про проведення оглядів деяких урядових документів, що стосуються терактів 11 вересня 2001 року, на предмет їх можливого розсекречення.

Про це інформує Білим будинок.

"Напередодні 20-ї річниці 11 вересня американський народ заслуговує мати повнішу картину того, що його влада знає про ці атаках. Критично важливо, щоб уряд Сполучених Штатів забезпечило максимальну прозорість і зберегло секретність тільки в окремих і необхідних випадках", — йдеться в повідомленні.

Також Байден доручив генеральному прокурору країни Мерріка Гарланд, міністерству юстиції та іншим причетним відомствам провести ревізію документів і оприлюднити розсекречені відомості протягом шести місяців.

"Сьогодні я підписав указ, яким зобов'язав міністерства юстиції США та іншим причетним відомствам контролювати розсекречення документів, що стосуються розслідувань ФБР щодо подій 11 вересня. Указ містить вимогу до генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців", — резюмував президент США.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку стався найстрашніший теракт в історії. Два літаки "Боїнг-767" з інтервалом в 17 хвилин врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру. Від потужного удару і пожежі будівлі обвалилися. Масштабний теракт забрав життя 2733 осіб.

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