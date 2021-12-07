"Кривава різанина": Резніков попередив Європу про катастрофічіні наслідки російського вторгнення

Міністр заявив, що у випадку інтервенції РФ від 4 до 5 мільйонів українців, можливо, потребуватимуть притулку в Європі.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгення Росії до Українуи розпочнеться "кривава різанина".

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв’ю виданню CNN.

Резніков попередив, що "російські хлопці повернуться в трунах", якщо Кремль відправить їх захоплювати нашу державу. Він закликав президента США Джо Байдена, який має розмовляти з Володимиром Путіним під час відеоконференції, твердо виступити проти агресивної політики Москви.

"Ідея не провокувати Росію не спрацює", — попередив український міністр.

Резніков наголосив, що російське вторгнення — якщо воно станеться — матиме катастрофічні наслідки для всього європейського континенту. За його оцінками, від 4 до 5 мільйонів українців, можливо, потребуватимуть притулку в Європі. Міністр також звернув увагу, що Україна є основним постачальником продовольства до Європи та Африки, експорт якого буде перервано.

За його словами, Україна не вимагає, аби американські чи канадські військові воювали за неї, але потребує підтримки власних Збройних сил.

Раніше Україна надала Пентагону список озброєння, яке до цього США нам не постачали.

Нагадаємо, українська розвідка заявила, що Кремль готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ. Німецька газета Bild опублікувала три фази можливої війни України з Росією і мапу ймовірного нападу РФ.

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